المبعوث الأمريكي لكوريا الشمالية: واشنطن ستواصل تنفيذ قرارات مجلس الأمن ضد بيونج يانج

شدد المبعوث الأمريكي الخاص الجديد لكوريا الشمالية "سونج كيم" ، اليوم الإثنين، على أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستواصل تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ضد بيونغ يانغ، داعيا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وخاصة أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، على أن تفعل الشيء نفسه، لمواجهة التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية على المجتمع الدولي.

وأكد "كيم" أن الولايات المتحدة عرضت إجراء اجتماع مع كوريا الشمالية "في أي مكان وأي وقت دون شروط مسبقة" وتتطلع إلى تلقي رد إيجابي من بيونج يانج.

جاء ذلك خلال تصريحات السفير سونج كيم أثناء محادثات ثلاثية مع نظيريه الكوري الجنوبي نو كيو-دوك، والياباني تاكيهيرو فوناكوشي في سول، والتي ناقشوا خلالها التصريحات الأخيرة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون بأن بلاده يجب أن تكون مستعدة لكل من الحوار والمواجهة، حسبما ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

ووصل "كيم" إلى كوريا الجنوبية يوم السبت في زيارة تستغرق خمسة أيام ، وهذه أول زيارة له منذ إعلان بايدن تعيينه الشهر الماضي في إشارة إلى استعداد إدارته للحوار مع كوريا الشمالية.