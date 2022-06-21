تراجع صادرات كوريا الجنوبية خلال العشرين يوما الأولى من يونيو

انخفضت الصادرات الكورية الجنوبية بنسبة 4ر3 % على أساس سنوي خلال العشرين يوما الأولى من شهر يونيو، وذلك نظرا إلى انخفاض عدد أيام العمل إلى حد كبير، وفقا لما أظهرته البيانات الحكومية الصادرة اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن قيمة الشحنات الصادرة من البلاد بلغت 28ر31 مليار دولار أمريكي في الفترة من 1 إلى 20 يونيو الجاري، مقارنة بـ4ر32 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، وفقا للبيانات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية.

وزادت الواردات بنسبة 1ر21 % على أساس سنوي لتصل إلى 93ر38 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 64ر7 مليار دولار.

يشار إلى أن عدد أيام العمل خلال يونيو الجاري انخفض عن العام الماضي بسبب زيادة العطلات الرسمية، بما في ذلك الانتخابات المحلية في أول الشهر الجاري ويوم الذكرى في السادس من يونيو.