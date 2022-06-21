شاب يلقى بنفسه من أعلى كوبري جامعة المنصورة بسيارته: أبويا ميمشيش في جنازتي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أقدم شاب في مدينة المنصورة على التخلص من حياته بإلقاء نفسه من أعلى كوبري الجامعة بسيارته الملاكي، ونشر عبر صفحته على موقع الفيس بوك منشورا أكد فيه إقدامه على الانتحار ولم يوضح السبب.

وقال الشاب والذي يدعى مصطفى توكل في منشوره:"أبويا ميمشيش فى جنازتي.. شاب يلقى بنفسه من أعلى كوبري جامعة المنصورة بسيارته".

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير المباحث الجنائية يفيد بانتحار شاب بإلقاء نفسه وسيارته من أعلى كوبرى جامعة المنصورة.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة وتبين أن السيارة شيفرولية بيضاء تحمل لوحات "د ي ا ٣٥٤١"