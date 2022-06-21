مندوب السعودية بالجامعة العربية: إرادة مصرية سعودية لتعزيز العمل العربي المشترك

أكد مندوب السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن بن سعيد الجمعة، أن هناك إرادة سياسية مصرية - سعودية تتناسب مع ثقل الدولتين السياسي العربي والدولي؛ لتعزيز العمل العربي المشترك.

وقال الجمعة، في تصريح بمناسبة زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي إلى مصر، إن البلدين يقدمان دعمًا كبيرًا للدفاع عن القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وغيرها من القضايا في إطار جامعة الدول العربية، مشيرا إلى أن السعودية ومصر من الدول العربية السبع المؤسسة لجامعة الدول العربية في عام 1945.

وتابع أن الدولتين تعملان على تعزيز دور الجامعة بصفتها مظلة عربية تجمع العرب وتنسق المواقف بينها وتعمل على الدفاع لمصالح أعضائها المشتركة على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبذلان في هذا الإطار جهودًا كبيرة لتعزيز حضور الجامعة الدولي والإقليمي.

وأضاف أن التاريخ أثبت أهمية الدور والتنسيق المصري - السعودي وأثره الكبير في التصدي لما واجهته الأمة العربية خلال العقود الماضية من أزمات شكلت تحديًا وخطرًا على الأمن العربي واستقرار الدول العربية.

وأوضح أن الشأن العربي سيكون حاضرًا عند بحث العلاقات الثنائية بين البلدين خلال زيارة ولي العهد ولقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتنسيق مواقف البلدين في إطار الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية لمعالجة الأزمات العربية الراهنة.