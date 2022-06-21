شركة طيران سويدية تعلن تسيير أول رحلة طيران بوقود حيوي

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أعلنت شركة براثينز ريجونال أيرلاينز السويدية تسيير ما يمكن اعتبارها أول رحلة طيران تجارية في العالم باستخدام وقود حيوي مستدام.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة القول إنها نفذت الرحلة التجريبية من مدينة مالمو إلى بروما القريبة من العاصمة ستوكهولم باستخدام طائرة من إنتاج شركة "أيه. تي. آر"، بالتعاون مع شركة صناعة وقود الطائرات الحيوي نيستي أويي.

ويعتبر الوقود الحيوي أو المستدام أكثر السبل واقعية لخفض الانبعاثات الكربونية في صناعة الطيران، حيث ما زالت التقنيات الأخرى مثل المحركات الكهربائية وخلايا الوقود التي تعمل بالهيدروجين في مراحل التطوير الأولى.

وقالت شركة صناعة الطيران السويدية إنها تستهدف مع شركة صناعة الطائرات المملوكة لكل من أيرباص الأوروبية وليوناردو الإيطالية للصناعات الجوية والعسكرية الحصول على شهادة صلاحية للطائرة التي تعمل بالوقود المستدام بحلول 2025.

ويستخدم المشروع الطائرة "أيه.آر.تي 72-600" حيث حلقت في رحلة تاريخية باعتبارها أول رحلة تتم باستخدام الوقود المستدام مع محرك من بارت أند ويتني كندا.

وقالت الشركتان إنه عند استخدام الوقود المستدام من إنتاج شركة نيستي ستقل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 80%، مقارنة باستخدام وقود الطائرات التقليدي.