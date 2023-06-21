الشناوي يكشف تفاصيل لقطة مصطفى شوبير العفوية

أكد محمد الشناوي، قائد وحارس مرمى الأهلي، أن لقطة منح ميداليته لمصطفى شوبير في نهائي دوري أبطال إفريقيا كانت عفوية ودون ترتيب مسبق.

الأهلي حقق لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد بعد التفوق بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للنهائي، وقررت اللجنة المنظمة لتسليم الميداليات صعود 20 لاعبًا فقط على المنصة فيما يحصل اللاعبون الآخرون على الميداليات في غرف الملابس.

وقال محمد الشناوي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أبوظبي الرياضية»: «فوجئت بأن اللاعبين الذين خرجوا من القائمة في لقاء الإياب لن يحصلوا على ميداليات وطالبته بالحضور للحصول على ميدالية لأنه يستحق التكريم، وما حدث كان لحظة عفوية ولم يكن مرتبًا»

وكشف الشناوي عن كواليس غيابه عن لقاء الذهاب بنهائي دوري الأبطال قائلا: «مارسيل كولر المدير الفني اجتمع بي وأبلغني بأنني لن ألعب اللقاء رغم أنني كنت جاهزا، وخضت التدريبات لمدة 3 أيام بشكل طبيعي، ولكنه فضل إراحتي خوفا من تجدد إصابتي».

وأضاف: «لم أعلم أن مصطفى شوبير هو من سيبدأ لقاء الذهاب، خاصة مع عودة علي لطفي، ولكن علاقتي بمصطفى رائعة وهو حارس مميز وتحدثت معه بعد اللقاء حول بعض التفاصيل وهنأته على أداءه».

وأتم: «جمهور الوداد أشرس من الرجاء داخل الملعب، ولكن في النهاية الجماهير لن تنزل لأرض الملعب، والفوز بالبطولة كان مستحقًا».