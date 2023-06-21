اقترب برناردو سيلفا مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي والمنتخب البرتغالي، من الانتقال إلى الدوري السعودي في الموسم الجديد، وفقًا لما ذكرته تقارير إعلامية اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد سيلفا مع ناديه الحالي مانشستر سيتي في صيف 2025، ولا يحق للاعب البرتغالي الانتقال لأي نادٍ إلا بموافقة إدارة السيتيزن.

ووفقًا لـ صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن برناردو سيلفا يفتح الباب أمام الانتقال إلى الدوري السعودي في الموسم القادم.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن سيلفا سيحزم حقائبه ويترك أوروبا؛ من أجل اللعب في الدوري السعودي، مشيرًا أن المفاوضات بين الطرفين أوشكت على الانتهاء.

وأتمت ماركا أن الحكومة السعودية لا ترغب أن يكون الدوري للاعبي كرة القدم الذين قاربوا على الاعتزال فقط، إنها تريد دوريا قويا ينافس البطولات الأوروبية.