الرئيس الفنزويلي: نحظى بدعم ساحق من مجلس الأمن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن بلاده حظيت بـ"دعم ساحق" من مجلس الأمن الدولي، على خلفية احتجاز الولايات المتحدة ناقلات نفط فنزويلية.

وأشار مادورو، في تصريحات للصحفيين، الثلاثاء، إلى الاجتماع الطارئ الذي عُقد في مجلس الأمن الدولي بناء على طلب فنزويلا.

ووصف مادورو احتجاز الولايات المتحدة ناقلات النفط الفنزويلية بأنه "قرصنة".

وأضاف: "لا أحد يستطيع هزيمة فنزويلا. مجلس الأمن يقدم دعما ساحقا لفنزويلا فيما يتعلق بحقها في حرية الملاحة والتجارة الحرة".

من جانبه، قال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل، في بيان، إن بلاده دحضت جميع "أكاذيب" الحكومة الأمريكية خلال اجتماع مجلس الأمن.

وأكد خيل أن الولايات المتحدة تتصرف بـ"عقلية استعمارية"، مضيفا: "لم تؤيد أي دولة في العالم، حتى الحلفاء التاريخيون للولايات المتحدة، استخدام القوة أو التهديد لإخضاع أمة حرة ذات سيادة بذريعة زائفة هي مكافحة المخدرات".

وتصاعد التوتر مؤخرا بين فنزويلا والولايات المتحدة، إذ احتجزت الأخيرة ناقلتي نفط قبالة سواحل فنزويلا، عقب إعلان واشنطن أنها ستصادر جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات بذريعة تمويل كراكاس لـ "إرهاب المخدرات".

كما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى التنحي عن منصبه، وهدده بوجود أسطول بحري "ضخم" يحيط بفنزويلا.