سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق متفرقة بقطاع غزة، مواصلا خروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر محلية وشهود عيان، بشن طيران الجيش الإسرائيلي غارات على شرقي حي التفاح بمدينة غزة، تزامنا مع قصف مدفعي مكثف وإطلاق نار من آليات في المناطق التي ما تزال تحت سيطرته.

ووسط القطاع، أطلقت آليات إسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة بكثافة تجاه منازل مواطنين فلسطينيين شرقي مخيم البريج، فيما أطلق طيران مروحي صليات من الرصاص، وفقا لشهود عيان.

وفي خان يونس (جنوب)، قالت مصادر محلية للأناضول إن غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق خارج سيطرة الجيش الإسرائيلي، وسط إطلاق نار من آليات ومروحيات.

كما شهدت مناطق شرقي مدينة رفح (جنوب) غارات جوية إسرائيلية، بحسب شهود عيان.

ولم تتوفر معلومات على الفور عن احتمال وجود قتلى أو جرحى بين الفلسطينيين.

وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، خلّفت نحو 71 ألف شهيد وأكثر من 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

وفي 10 أكتوبر الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة حماس إسرائيل، تخرقه الأخيرة يوميا ما أدى لمقتل 406 فلسطينيين، بحسب وزارة الصحة بغزة الثلاثاء.