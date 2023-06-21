محافظ جنين يحذر: إسرائيل تجر المنطقة بأكملها إلى حرب دموية

تحدث اللواء أكرم الرجوب، محافظ جنين الفلسطينية، عن مطالب تتردد في الوقت الحالي داخل حكومة الاحتلال، وتحديدا من قِبل بعض الأقطاب اليمينية، تطالب بشن عملية عسكرية برية داخل جنين.



وقال في تصريحات لـ«القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن الشعب الفلسطيني لدية من الإرادة والتصميم في الاستمرار من مواجهة الاحتلال بكل إمكانياته المتاحة.



وأضاف أن الاحتلال سيكون خاسرًا في عدوانه لأن الشعب الفلسطيني لن يستسلم، وعلى حكومة الاحتلال أن تدرك أن العنف لن يجلب إلا العنف.



وأشار إلى أن هناك عنفا يمارس على أبناء الشعب الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي للتدخل لإجبار الحكومة الإسرائيلية على تهدئة الأوضاع ووقف موجات التصعيد المتلاحقة تلافيًا للانفجار الذي يحضّر له غلاة المتطرفين.



وأوضح أن الجيش الإسرائيلي سيدفع ثمن هذا العدوان مهما امتلك من إمكانيات، مشيرًا إلى أن الاحتلال يجر المنطقة بأكملها إلى حرب دموية ولن يمر عدوانها دون رد.



وأكد "الرجوب" أن الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي أمام اعتداءات الاحتلال ولن يرفع الراية البيضاء، وأن الاحتلال لن يستطيع أن ينهي وجود الشعب الفلسطيني على أرضه.



وأوضح أن إسرائيل تديرها حكومة متطرفة تنكر حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم وتسعى لإقامة المزيد من المستوطنات.



