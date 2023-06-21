فون دير لاين: طرح مقترح لاستخدام الأصول الروسية المجمدة في إعادة إعمار أوكرانيا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، إنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة طرح مقترح للاتحاد الأوربي لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا.

وأوضحت فون دير لاين في لندن، خلال مؤتمر حول إعادة إعمار أوكرانيا، أن المفوضية الأوروبية ستطرح خطة في هذا الصدد قبل إجازة الصيف، مؤكدة أن الأصول الروسية المجمدة يجب أن تستخدم "لأنه يجب محاسبة المعتدي".

ويهدف "مؤتمر تعافي أوكرانيا" الذي بدأ اليوم في لندن، لمدة يومين، إلى وضع الأسس لإعادة بناء أوكرانيا بعد الدمار الذي تعرضت له؛ جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

ويركز المؤتمر على كيفية تشجيع شركات القطاع الخاص على الاستثمار في أوكرانيا والمساعدة في بناء اقتصاديها.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنه ليس لديها "أدنى شك" في أن أوكرانيا سوف تنضم للاتحاد الأوروبي يوما ما، متابعة "الأوكرانيون أبلغونا أنهم عندما يتصورون مستقبلهم يرون العلم الأوروبي يرفرف فوق مدنهم، ليس لدي أدنى شك في أن أوكرانيا سوف تكون جزءا من اتحادنا".

وأضافت أن كييف سرعت من أجندتها الإصلاحية بـ"سرعة وحزم مثيرين للإعجاب".

وفي نفس السياق قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، خلال نفس المؤتمر، إن إعادة إعمار أوكرانيا يجب أن تكون مرتبطة بشكل وثيق بعملية الانضمام للاتحاد الأوروبي.

وأضافت بيربوك: "غير أننا نريد على المدى الطويل المساعدة في إرساء الأساس لاقتصاد أوكراني مزدهر ملائم للمستقبل من خلال عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي"، معلنة اعتزام بلادها تقديم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 381 مليون يورو خلال العام الجاري.

وأكدت بيربوك، إنه سيتم تخصيص هذه الأموال على سبيل المثال لشراء مولدات ومواد غذائية وخيام، موضحة السياسية المنتمية إلى حزب الخضر، وأن قيمة المساعدات الألمانية لكييف ستصل بذلك إلى 16.8 مليار يورو منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا.

في الوقت نفسه، رأت بيربوك أن أموال المساعدات لن تكفي على المدى البعيد، قائلة: "نحن نساعد أوكرانيا على الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة"، مشيرة إلى أن من الممكن بذلك تشكيل إعادة إعمار أوكرانيا بطريقة خضراء وبالتالي بطريقة دائمة ومستدامة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي آنتوني بلينكن، أعلن خلال المؤتمر تخصيص 1.3 مليار دولار (1.19 مليار يورو) كمساعدات إضافية لأوكرانيا، موضحا أنه سيتم تخصيص 520 مليون دولار لإصلاح شبكة الطاقة الأوكرانية وجعلها أكثر نظافة وقدرة على التحمل.

ورأى بلينكن أن من الممكن لأوكرانيا بهذا الإجراء والقيام بإصلاحات لسوق الطاقة أن تتحول إلى مصدر مهم للطاقة.