العراق: ندعو الأطراف كافة إلى ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد

رحبت رئاسة الجمهورية العراقية بقرار وقف إطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإسرائيل، معربة عن تطلعها إلى تثبيته.

وقالت في بيان، اليوم الأربعاء: «في الوقت الذي نشيد فيه بهذا القرار ونتطلع إلى تثبيته، ندعو الأطراف كافة إلى ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد؛ إفشالا للمشروع الصهيوني الساعي إلى جر الجمهورية الإسلامية والمنطقة إلى نزاع مفتوح، مؤكدين مجددا دعمنا لكل خطوة ترسخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

وأضافت: «وإذ نثمن دور الوسطاء الدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر، وكل من عمل على إنهاء هذه الحرب، ندعو إلى مواصلة الجهود لإيقاف الحرب في غزة والتحرك نحو حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية عبر تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره».

وبعد 12 يوما من الضربات العسكرية المكثفة بين إيران وإسرائيل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر وساطة قطرية، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، واصفا إياه بأنه «غير محدود وسيستمر إلى الأبد».

وقال ترامب، إن الاتفاق جرى بين إسرائيل وإيران بشكل كامل وشامل، في وقت تصاعدت فيه التوترات إلى ذروتها، جاء لينهي العمليات القتالية بشكل كامل ومستدام.

وشهدت الساعات الأخيرة التي سبقت تنفيذ وقف إطلاق النار تصعيدا غير مسبوق، حيث تبادل الطرفان أشد وأعنف الضربات منذ بداية المواجهة، مما زاد من حجم الخسائر وتوتر الأوضاع.

وبعد سريان وقف إطلاق النار، سقطت عدة صواريخ شمال إسرائيل، وأعلنت تل أبيب أن مصدرها إيران، بينما نفت طهران ذلك، وقالت هيئة الأركان إنه لم يطلق أي صاروخ تجاه الأراضي المحتلة بعد وقف إطلاق النار، بينما ردَّت إسرائيل ونفذت ضربات جوية استهدفت مواقع رادارية في طهران.