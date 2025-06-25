قيادي لدى حماس: لا جديد بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» طاهر النونو، إن «الحركة ترحب بأي مبادرة تحقق وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال وإعادة الإعمار».

ونفي في تصريحات لشاشة «التلفزيون العربي»، اليوم الأربعاء، وجود جديد في ملف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وأكد أن الولايات المتحدة تستطيع وقف الحرب على غزة، موضحًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإمكانه إجبار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على ذلك.

وأشار القيادي بحركة حماس، إلى أن «نتنياهو يقاتل من أجل بقائه في منصبه، من دون أي هدف واضح لاستمرار الحرب».

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الأربعاء، في مؤتمر حلف شمال الأطلسي «الناتو» أن «هناك تقدمًا كبيرًا في مفاوضات غزة» بعد وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وإيران.

وزعم ترامب أن «الهجوم على إيران سيساعد في إطلاق سراح الأسرى»، مضيفًا أن مبعوثه ستيف ويتكوف، أخبره بأن «الأمر قريب جدًا»، على حد تعبيره.

وأضاف: «هناك تقدم كبير في غزة، والضربات على إيران ستساعد في التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.. ويتكوف أخبرني أن اتفاق غزة وشيك».

وتأتي تصريحات ترامب بعد أن رجّح مسئول أمني إسرائيلي كبير الليلة الماضية، أن «انفراجًا في محادثات التوصل إلى اتفاق قد يكون وشيكًا، عقب تغيير في التوازن الإقليمي بعد الحرب مع إيران».

في الوقت نفسه، صرّح بشارة بحبح، رجل الأعمال الأمريكي الفلسطيني، المسئول عن قناة الوساطة غير المباشرة بين الولايات المتحدة وحماس، بأن «هناك عدة مقترحات مطروحة لوقف إطلاق النار في غزة، بعضها شامل وبعضها جزئي».