9 مليارات و400 مليون دولار إيرادات قناة السويس بالعام المالي 2022 - 2023

أسامة ربيع: 9 مليارات جنيه تكلفة تطوير القطاع الجنوبي من ميزانية الهيئة

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تحقيق إيرادات للقناة قدرها 9 مليار و400 مليون دولار للعام المالى 2022 – 2023 بزيادة 35% عن العام المالى 2021- 2022 الذى بلغت إيراداته 7 مليارات دولار.

وقال ربيع خلال المؤتمر الذى عقدته هيئة القناة فى مدينة السويس، "الأربعاء" لعرض مستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبى، إن المشروع الجارى تنفيذه فى الكيلو 132 إلى الكيلو 162، يعد الأكبر فى هذا القطاع الذى لم يخضع للتطوير منذ عام 90، بسبب طبيعة الأرض الصخرية الصلبة وتيارات المياه السريعة، ما يؤثر على حركة السفن ودفة القيادة، مضيفا بإجراء دراسات مستفيضة حول المشروع وحصل بالفعل على الموافقة وتصديق الرئيس السيسى كمشروع قومى، خاصة أنه يعد الأساس لتصبح القناة مزدوجة بالكامل، وزيادة عامل الأمان الملاحى بنسبة 28%، بجانب أهمية إزدواج القناة فى البحيرات المرة الصغرى من الكيلو 122 إلى الكيلو 132 بترقيم القناة التى يجرى العمل فيها حاليا أيضا.

وأوضح ربيع بتطوير الأسطول البحرى للكراكات والقاطرات ولنشات الإرشاد التابعة للهيئة، منها ضم أحدث كراكتين فى الشرق الأوسط لأسطول القناة، وتحقيق نقلة نوعية فى أسطول القاطرات بزيادة نحو 28 قاطرة وصل منهم 10 بالفعل، بجانب 10 لنشات إرشاد جديدة لانتقال المرشدين و3 لنشات لمكافحة التلوث دخلوا الخدمة فعليا بعد توزيعهم على مدن القناة وسيجرى استخدامها فى مكافحة التلوث خارج القناة بالتنسيق مع وزارة البيئة.

وتابع ربيع بتعظيم الاستفادة من شركات الهيئة وتطويرها بجانب تطوير شركة الاستزراع السمكى التى تضم 685 حوض تنتج 1500 طن من الأسماك والجمبرى سنويا.

ونوه ربيع إلى أن الطرق الأخرى ليست بديلة لقناة السويس لأن البديل يعنى قناة موازية تعمل على الخطوط ذاتها وهو أمر غير موجود فى حالة قناة السويس، قائلا "لو كان هناك طرق بديلة ما كنا سنحقق تلك الإيرادات وما توقفت سلاسل الإمداد فى العالم لمدة 6 أيام خلال أزمة جنوح السفينة "إيفر جيفين" والتى عطلت الملاحة بقناة السويس، مضيفا أن القناة اتبعت سياسات تسويقية مرنة لجذب الخطوط الملاحية والسفن التى لم تكن تعبر القناة من قبل ومنح تخفيضات كبيرة لها وحققنا بالفعل ذلك وأصبح يمر بقناة السويس 100% من سفن الحاويات فى شرق أسيا.

وفى رده عن تكلفة تطوير القطاع الجنوبى قال ربيع إن المشروع سيتكلف نحو 9 مليارات جنيه من ميزانية الهيئة دون تحميل على ميزانية الدولة، تنفذ خلال عامين و6 أشهر احتياطى لإنهاء المشروع، فيما أجاب عن جفاف قناة بنما بأنه حدثا طارئا ولا يعتد به فى تحقيق مكاسب لقناة السويس، وهى قناة شقيقة ونأمل أن تحل الأزمة خلال الفترة المقبلة.

وأشار ربيع إلى طرح 20 % من أسهم شركة الرباط التابعة للهيئة ببورسعيد فى البورصة والشركة مسئولة عن رباط السفن فى المجرى الملاحى والتعامل مع الحوادث الطارئة وضع أنوار على مقدمة السفن العابرة وهى من الشركات التى تحقق أرباح وفيرة.



وأكد ربيع أن نسبة حوادث الجنوح في قناة السويس لا تتجاوز 0.09% من حجم حركة الملاحة الدولية بالقناة وهى نسبة لا تذكر، موضحا أن وحدات الإنقاذ البحري بالقناة تتعامل مع أية حوادث باحترافية ويجرى قطر السفينة الجانحة بعيدا عن مسار المجرى الملاحي واستئناف الملاحة خلال فترة لا تتجاوز الساعتين.