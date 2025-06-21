أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، أولى فعاليات القافلة الثقافية والفنية عبر المسرح المتنقل، بقرية "بنجر 4"، بمدينة برج العرب، بمحافظة الإسكندرية، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة لنشر الوعي الثقافي وتنمية المهارات الفنية بالقرى الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية.

استهلت الفعاليات بمجموعة من الورش الفنية والحرفية شهدتها مدرسة "بنجر 4" الابتدائية، منها ورشة تعليم أساسيات الرسم والتلوين تدريب لمياء نعينع والسيد عبد السلام، تعليم الطباعة بالاستنسل تدريب فاطمة بدران وهاني البغدادي.

كما شملت الورش تنفيذ ماسكات بالفوم جليتر، وتعليم مبادئ الكروشيه تنفيذ منى صلاح ودولت شبل، إلى جانب ورشة تصميم نماذج بقماش الجوخ تدريب وائل الجيار، وأخرى لتعليم فن الريزن تدريب وائل شهاوي، فيما قدمت بسمة حمزة ورشة تصميم مشغولات يدوية بالخرز.

وتواصلت الفعاليات مع لقاء تثقيفي قدمه وائل الشبكي، عن حرب أكتوبر المجيدة، أعقبه فقرة اكتشاف مواهب، وتوزيع نتاج الورش على الأطفال المتميزين من أبناء القرية، وسط تفاعل كبير.

واختتم اليوم بعرض فني لفرقة الأنفوشي للانشاد الديني بقيادة المايسترو محمد الإبياري، قدمت خلاله مجموعة متنوعة من الأناشيد والتواشيح الدينية، نالت إعجاب الحضور.

تنفذ القافلة الثقافية على مدار ثلاثة أيام، من خلال إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة الإسكندرية، بإدارة الدكتورة منال يمني، بالتعاون مع إدارة برج العرب التعليمية.

وتستهدف اكتشاف ودعم الموهوبين من أبناء القرية، وتعزيز الفنون التراثية والحرفية، ومن المقرر أن تتواصل فعالياتها اليوم السبت في الثالثة مساء، وتشهد استمرار الورش الفنية، بجانب عرض فني لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية، تقدم خلاله باقة من أغاني الطرب الأصيل، بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني.