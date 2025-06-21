وكيل تعليم المنيا يؤكد ضرورة انضباط لجان امتحانات الثانوية العامة

عقد صابر عبد الحميد زيان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا اجتماعًا مع أخصائي التطوير التكنولوجي بمقر مسرح ديوان المديرية، وذلك في إطار الاستعدادات لانطلاق امتحانات المواد الأساسية لطلاب الثانوية العامة، والتأكيد على أهمية التكنولوجيا في دعم العملية الامتحانية وضمان انضباطها.

استعرض وكيل الوزارة خلال الاجتماع اليوم السبت، خطة الوزارة لتأمين لجان الامتحانات وضمان سيرها بنزاهة وشفافية تامة، مؤكدًا أن التكنولوجيا أصبحت عنصرًا أساسيًا في هذا المجال، مشيدا بالجهود التي يبذلها أخصائيو التطوير التكنولوجي في الميدان، ودورهم البارز في تركيب وتشغيل وصيانة كاميرات المراقبة داخل اللجان.

تطرق الاجتماع إلى الأدوار الرئيسية لأخصائيي التطوير التكنولوجي خلال فترة الامتحانات، والتي تشمل: التحقق من جاهزية كاميرات المراقبة داخل اللجان وتأكيد عملها بكفاءة عالية قبل بدء الامتحانات، التدخل السريع لحل أي مشكلات فنية طارئة تتعلق بالكاميرات أو الأجهزة الإلكترونية المستخدمة، والتنسيق مع غرف العمليات على مستوى الإدارات والمديريات، لسرعة الإبلاغ عن الأعطال وتوفير الحلول الفورية، والمساهمة في منع الغش الإلكتروني من خلال مراقبة محاولات استخدام الهواتف المحمولة أو الأجهزة الذكية داخل اللجان.

كما شدد وكيل الوزارة على ضرورة التواجد اليومي لأخصائيي التطوير في مقار اللجان قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، مؤكدًا أن دورهم لا يقل أهمية عن دور الملاحظين والمراقبين، كما أوصى بتوفير الدعم الفني الكامل لهم وتسهيل مهامهم الميدانية.

واختتم الاجتماع قائلاً : نحن نقف جميعًا أمام مسؤولية وطنية وتربوية تتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين كافة أطراف العملية التعليمية والمجتمعية، وإن امتحانات الثانوية العامة ليست مجرد اختبار أكاديمي، بل هي محطة فاصلة تحدد ملامح المستقبل، تستوجب منا جميعًا وزارة وتربية وأجهزة أمن ومجتمع وأولياء أمور، العمل بروح الفريق الواحد، لضمان سير الامتحانات في أجواء من الانضباط والهدوء والعدالة، فتوفير البيئة المناسبة للطلبة، وضمان نزاهة الامتحانات، ومكافحة ظواهر الغش، كلها مهام لا تكتمل إلا بتكاتف الجميع.