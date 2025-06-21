فلامنجو أول المتأهلين لثمن نهائي كأس العالم للأندية

بات فلامنجو البرازيلي أول المتأهلين إلى دور الـ16 في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأسدل الستار، فجر السبت، على منافسات الجولة الثانية في المجموعة الثالثة بكأس العالم للأندية 2025، التي تضم فلامنجو بحوار الترجي التونسي وتشيلسي الإنجليزي ولوس أنجلوس إف سي الأمريكي.

حقق الترجي فوزا ثمينا على لوس أنجلوس الأمريكي 1-0 في الجولة الثانية، التي شهدت انتصار فلامنجو البرازيلي على تشيلسي الإنجليزي 3-1.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز فلامنجو على الترجي 2-0، وانتصار تشيلسي على لوس أنجلوس بنفس النتيجة.وبهذا يحصد فلامنجو 6 نقاط، متفوقا في المواجهات المباشرة على الترجي وتشيلسي (3 نقاط)، ليضمن التأهل في صدارة المجموعة.على جانب آخر أصبح لوس أنجلوس ثاني فريق يودع منافسات مونديال الأندية 2025 من دور المجموعات، بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي، الذي خسر أمام بايرن ميونخ الألماني 0-10، وأمام بنفيكا البرتغالي 0-6 في المجموعة الثالثة.