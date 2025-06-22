نتيجة الشهادة الإعدادية بمطروح: الفتيات يتفوقن على البنين والمدارس الحكومية تتفوق على الخاصة

شهدت نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح التي تم إعلانها اليوم السبت، لهذا العام تفوق الفتيات على البنين، كذلك تفوق المدارس الحكومية المجانية، والمدارس التجرببة على المدارس الخاصة ذات المصاريف المرتفعة، حيث حصدن ثمانية مراكز من المراكز العشرة الأولى، وهم المركز الأول والثالث و7 فتيات حصلن عى على الرابع مكرر .

جاءت فى المركز الأول نادي حمادة إبراهيم إسماعيل بمجموع ٢٨٠ درجة،وفى المركز الثالث منى رفيق إبراهيم بمجموع ٢٧٩ درجة، والمركز الرابع مقرر كل من مريم عادل نجيب، بسملة أحمد عبد العزيز، رحمة شحاتة، ليلي محمد مصطفى، ناهد عبد الغنى،حنين محمد سلام، بمجموع ٢٨٧.٥ درجة.

كذلك حصدت المدارس الحكومية والتربية ثمانية مراكز من المراكز الأولى من بينهم ٥ مدارس مجانية، وهم مدراس زاهر جلال،السيدة عائشة، الشهيد المعناوي،خديجة بنت خويلد، العمدة أحد طرام ،ومدرستين تجربيتين وهما مدرسة الشربتلي الرسمية للغات ، ومطروح المتميزة للغات.