تُوّجت الجهود الشعبية، اليوم السبت، بالنجاح في إنهاء خصومة ثأرية امتدت لـ4 سنوات بين عائلتي «الديوكة» و«العسرين» أبناء العمومة بقرية أبوحزام التابعة لمركز نجع حمادي، بمحافظة قنا، في إطار مبادرة «سلامة المجتمع».

وترجع جذور الخصومة إلى واقعة مشاجرة شهدتها القرية قبل 4 سنوات، راح ضحيتها أحد أبناء عائلة «مدثر» وبعد جهود متواصلة لتقريب وجهات النظر وإعلاء قيم التسامح، جرى عقد جلسة صلح كبرى بحضور المئات من أبناء قنا.

وخلال مراسم الصلح، تصافح الطرفان وأعلنا التسامح، ووقعا على وثيقة «سلامة المجتمع»، وسط أجواء من الارتياح وترديد التكبيرات من الحضور.

وأكد النائب أسامة الهوارى، عضو مجلس الشيوخ، الذى قاد المصالحة، أن الجهود مستمرة على مستوى المحافظة بهدف إنهاء الخلافات الثأرية والدموية بين العائلات، وترسيخ ثقافة السلم المجتمعي، مشيراً إلى أن «قطار المصالحات لن يتوقف حتى يعم الأمن والأمان كافة ربوع قنا».

وقام الهواري بإهداء درعين تذكاريين لعائلتي «الديـوكة» و«مدثر» تقديراً لموقفهما الشجاع في إتمام الصلح، كما أعرب عن شكره وتقديره للقيادات الأمنية.

كما ثمّن الدور الكبير للجنة المصالحات الشعبية التي شاركته العمل على تقريب وجهات النظر بين الطرفين حتى الوصول إلى هذه النتيجة الإيجابية.