رئيس اتحاد عمال مصر لـ«الشروق»: أوروبا في احتياج للعامل المصري والتدريب حجر الأساس في نجاح تصدير العمالة للخارج

قال رئيس اتحاد عمال مصر عبدالمنعم الجمل، إن خطة تصدير العمالة المصرية للخارج، والانفتاح على الأسواق الخارجية، أظهر تقدما كبيرا خلال الفترة الماضية، من خلال ما قدمته وزارة العمل، من جهود في هذا الملف.

وأضاف الجمل في تصريحات لـ"الشروق"، أن ما يميز الخطة الحالية لتصدير العمالة للخارج، هو النظر لأسواق جديدة، والاتجاه لأوروبا، وهو ماتحتاجه هذه الدول، من العمالة المصرية، نظرا لملائمة سن العمالة المصرية، الذي يغلبه طابع الشباب، فضلا عن مميزات العامل المصري، والمعروف بكفائته بين غيره من العمال في مختلف البلدان، واحترامه للالتزامات والعقود، إلى جانب وجود عجز في العمالة في عدد من البدان الأوروبية.

وأوضح الجمل، أن التدريب هو حجر الأساس في نجاح تصدير العمالة المصرية للخارج، لملائمة سوق العمل، وتأهيل العامل بداية من اتقان اللغة، والحرف الجديدة، المطلوبه في الأسواق الخارجية، وهو مانشهده في مراكز التدريب خلال الفترة الماضية.

وذكر أن الفترة الماضية بدأت وزارة العمل في التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات في عملية التدريب وتأهيل العمالة، بداية من وزارات الشباب والتعليم العالي والتربية والتعليم والتعليم الفني، وغيرها من الجهات الأخرى والقطاع الخاص، لدفع عملية التدريب للوصول إلى الهدف المحدد من هذه العملية، وهي إثقال العامل بكل مهارات سوق العمل المختلفة.