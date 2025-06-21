ضبط سيارة تلقي مخلفات الصرف الصحي بترعة في قرية أولاد إلياس بأسيوط

أكد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، استمرار وتكثيف حملات المتابعة والرصد الميداني لضبط أي تجاوزات تتعلق بإلقاء مخلفات الصرف الصحي في الترع والمجاري المائية، مشددًا على عدم التهاون مع المخالفين وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأوضح المحافظ، في بيان اليوم السبت، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا، برئاسة علاء عبدالرحيم، تمكنت من ضبط سيارة كسح أثناء إلقاء حمولتها من مخلفات الصرف الصحي في ترعة المرة بقرية أولاد إلياس، فيما تم التحفظ على السيارة داخل مقر الوحدة المحلية؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتسليمها إلى مركز شرطة صدفا.

وشدد على أهمية التصدي الحاسم لكل أشكال التعدي على المجاري المائية، مؤكدًا أن المخالفات التي تمس البيئة والصحة العامة لن تمر دون ردع، موجهًا الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات والمرور الدوري لرصد وضبط أي مركبة تقوم بمثل هذه الانتهاكات.