أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، استهداف منشأة نووية بمدينة أصفهان، للمرة الثانية منذ عدوانه على إيران في 13 يونيو الجاري، رغم تحذيرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وذكر الجيش في بيان، إن "نحو 50 طائرة حربية شنت الليلة الماضية سلسلة غارات استهدفت عشرات الأهداف العسكرية في إيران، وذلك بتوجيه استخباري دقيق ومن خلال نحو 150 ذخيرة".

وأضاف: "في إطار الضربات وكجزء من العمليات التي ينفذها جيش الدفاع لضرب المشروع النووي للنظام الإيراني، هاجمت طائرات حربية للمرة الثانية الموقع النووي في أصفهان وسط إيران، والذي تم استهدافه للمرة الأولى في اليوم الأول للعملية".

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته هاجمت موقعا لإنتاج أجهزة الطرد المركزي داخل المجمع النووي في أصفهان، وهاجمت أيضا أهدافا أخرى للنظام الإيراني في منطقة أصفهان، دون تحديدها.

ويأتي ذلك، رغم تحذير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، في كلمة عبر الإنترنت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي الجمعة، من أن هجمات إسرائيل على المواقع النووية في إيران تسببت في "تدهور حاد" في السلامة والأمن النوويين.

وقال جروسي: "على الرغم من أنها لم تؤد حتى الآن إلى انبعاث إشعاعي يؤثر على الجمهور فإن هناك خطرا من أن يحدث ذلك".

وذكر أن عدة دول في المنطقة اتصلت بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في الساعات الأخيرة للتعبير عن قلقها.

وشدد مجددا على أن الهجمات المسلحة على المواقع النووية "يجب ألا تحدث أبدا"، وحذر من عواقب وخيمة داخل المنطقة وخارجها.

وخلال هجمات الليلة الماضية، استهدف الطيران الإسرائيلي أيضا "شاحنات مخصصة لإطلاق المسيرات وبنى تحتية للصواريخ، منها مواقع إطلاق وتخزين صواريخ، إلى جانب أربع منصات صواريخ جاهزة للإطلاق تم تحييدها قبل إطلاقها رشقة صاروخية نحو إسرائيل"، وفق البيان.

وادعى الجيش الإسرائيلي أيضا مهاجمة مواقع رادار للقوات العسكرية الإيراني وبطاريات دفاع جوي، فيما لم تعلق إيران على ذلك بشكل فوري.

والأربعاء الماضي، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن حالة المنشآت النووية في بلاده "جيدة".

وقدم إسلامي في حديث للتلفزيون الرسمي الإيراني إحاطة حول آخر مستجدات وضع المنشآت النووية في البلاد، في أعقاب العدوان الإسرائيلي.

وغداة العدوان الإسرائيلي على إيران في 13 يونيو، أفاد متحدث منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن منشأة نطنز النووية في مدينة أصفهان تعرّضت لهجوم إسرائيلي، وحدث تلوث إشعاعي داخل المنشأة لكنه لم ينتشر خارجها.

ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.