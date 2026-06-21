أكد عمرو الحديدي، نجم الأهلي السابق، أن حسين الشحات يُعد من أبرز لاعبي الفريق، مشيرًا إلى قدرته الدائمة على إسعاد جماهير القلعة الحمراء داخل الملعب.

وقال الحديدي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC": "حسين الشحات لاعب كبير وله ثقله داخل الفريق، ودائمًا ما ينجح في إسعاد جماهير الأهلي بما يقدمه من أداء ومساهمات مؤثرة".

وأضاف: "ييس توروب مدرب متواضع، ومنذ اليوم الأول لم أكن مقتنعًا بقدراته الفنية أو بما يمكن أن يقدمه مع الأهلي".

وتابع: "كرة القدم حاليًا تعتمد على العرض والطلب، والرواتب يتم تحديدها وفقًا لاتفاق بين اللاعب والإدارة، والأمور التي كانت تُطبق في الماضي لم تعد مناسبة للواقع الحالي".

وعن منتخب مصر، قال الحديدي: "إذا ظهر المنتخب بنفس التركيز والانضباط اللذين ظهر بهما أمام بلجيكا، فأعتقد أننا سنحقق الفوز على نيوزيلندا وسنتصدر المجموعة في كأس العالم".

وواصل: "مباراة نيوزيلندا تحتاج إلى الذكاء أكثر من القوة، ويجب استغلال إمكانيات إمام عاشور ومحمد صلاح وزيزو من أجل التسجيل مبكرًا، ثم تأمين الجوانب الدفاعية للحفاظ على النتيجة".

واختتم تصريحاته قائلًا: "أتوقع فوز منتخب مصر على نيوزيلندا بهدف دون رد".