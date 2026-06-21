إجلاء طبي لـ97 شخصا من غزة عبر معبر رفح

شاركت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، في عملية إجلاء طبي جديدة باتجاه معبر رفح البري، شملت 97 شخصًا، بينهم 35 مريضًا، و62 مرافقًا، ضمن الجهود المتواصلة لإتاحة الفرصة للحالات المرضية لتلقي العلاج خارج قطاع غزة.

وانطلقت عملية التجمع من داخل مستشفى التأهيل الطبي التابع للجمعية في محافظة خان يونس، وشاركت طواقم الجمعية في استقبال المرضى والمرافقين وتقديم الدعم اللوجستي والإنساني اللازم، إلى جانب المساهمة في تسهيل إجراءات انتقالهم ضمن الترتيبات الميدانية المعتمدة.

وتولت طواقم الهلال الأحمر تنظيم ومتابعة الإجراءات الميدانية، وتأمين انتقال المرضى ومرافقيهم بشكل آمن ومنظم حتى نقطة المغادرة.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الإنسانية المستمرة لإجلاء المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية صحية متخصصة غير متوفرة داخل قطاع غزة، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الصحي واستمرار الضغط على المرافق الطبية.

في المقابل، استقبل معبر رفح البري بشمال سيناء، اليوم الأحد، دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزه، حيث وصولوا إلى الساحة الرئيسية بمعبر رفح البري من الجانب المصري.

وقال مصدر مسئول بالمعبر، إنه يجرى إنهاء إجراءات الدفعة الجديدة، تمهيدًا لعودتهم إلى قطاع غزة.

وانتشرت فرق الهلال الأحمر المصري لتقديم الخدمات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين، شملت: الدعم النفسي للأطفال، وخدمات إعادة الروابط العائلية، ومستلزمات العناية الشخصية، وتوزيع «حقيبة العودة» على العائدين إلى القطاع.