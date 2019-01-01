الكشف وصرف العلاج لـ900 مواطن في قافلة طبية بحاجر بني سليمان في بني سويف

نظمت مديرية الصحة ببني سويف بالتعاون مع مؤسسة نهضة بني سويف، قافلة طبية بقرية حاجر بني سليمان، تحت رعاية المحافظ المستشار هاني عبد الجابر، وهي أول قافلة يتم تنظيمها تفعيلًا للاتفاق المبرم بين المحافظة والمؤسسة وبالتنسيق مع مديرية الصحة، والذي من خلاله سيتم تنظيم العديد من القوافل الطبية في القرى الأكثر احتياجًا حتى عام 2020 بواقع قافلتين خلال الشهر الواحد.

وتفقد الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ "تنفيذًا لتوجيهات المحافظ" أعمال القافلة، مطمئنًا على انتظام العمل بها، حيث رافقه خلال الجولة الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، والأستاذ وليد حسين، المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف، والأستاذ نادي مرداشي نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف

وضمت القافلة العديد من التخصصات: باطنة، قلب، أسنان، نساء، أطفال، عظام، جلدية،وغيرها من التخصصات، حيث تمكنت القافلة من الكشف على 900 مواطن وصرف العلاج لهم "بالمجان"، بمعرفة أطباء من مديرية الصحة، فيما قامت مؤسسة نهضة بني سويف بالتبرع بقيمة وتكاليف العلاج بالكامل