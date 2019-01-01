الاتحاد يتعاقد مع صانع ألعاب النصر للتعدين

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أنهى مسئولو الاتحاد السكندرى اجراءات التعاقد مع فاروق خالد صانع ألعاب نادى النصر للتعدين مواليد ( 1997 ) وأحد اللاعبين المتميزين والذي ينتظره مستقبل كبير في ظل إشادة الجميع بقدراته البدنية والفنية بعقد يمتد لخمس مواسم.

وقدم اللاعب مستوى أكثر من رائع مع فريقه السابق النصر للتعدين، ولعب معظم مباريات الفريق خلال الموسم الماضي من دوري القسم الثاني، وظهر بمستوى مميز، و أستطاع احراز ثلاث أهداف لفريقه .

ووقع اختيار طلعت يوسف على اللاعب لينضم لصفوف زعيم الثغر وتم التفاوض مع نادية السابق والحصول على الاستغناء الخاص به بعد الاتفاق على المقابل المادي ونسبة إعادة البيع.

وأشاد محمد مصيلحي بنجاح إدارة النادي في التعاقد مع اللاعب المميز وتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالتعاقدات مع اللاعبين اللذين وقع أختيار طلعت يوسف عليهم للإنضمام لصفوف زعيم الثغر لتحقيق الهدف المنشود للجميع و ظهور زعيم الثغر بالشكل اللائق به في الموسم الجديد.