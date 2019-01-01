مستثمرون: عودة أوبرا «عايدة» إلى «معبد حتشبسوت» تساهم فى زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى الأقصر

أكد مستثمرو السياحة أن عودة عروض أوبرا «عايدة» إلى ساحة معبد الملكة حتشبسوت ستساهم فى زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى الأقصر خلال شهر أكتوبرالمقبل، كما أنها دليل على استعادة الأقصر لمكانتها الطبيعية كأحد أهم المزارات السياحية فى العالم.

وتعود عروض «أوبرا عايدة» للظهور بساحة معبد الملكة حتشبسوت بمحافظة الأقصر، يومى 26 و28 أكتوبر المقبلين وذلك بعد انقطاع دام عقدين من الزمن.

وبدأ القطاع السياحى بالمحافظة الاستعداد الجيد منذ انتهاء عروض أوبرا عايدة التى أقيمت العام الماضى بمنطقة الهرم، لاستقبال ضيوف العروض حيث تم إعداد برامج سياحية تناسب تلك الشريحة من السياح التى تهوى التراث إلى جانب الفن.

وقال البرت جبران عضو غرفة الفنادق إن عودة أوبرا «عايدة» ستساهم فى زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى الأقصر خلال شهر أكتوبرالمقبل.

واضاف أن عودة عروض أوبرا «عايدة» إلى ساحة معبد الملكة حتشبسوت بعد انقطاع عدة سنوات دليل على استعادة الأقصر حاليا لمكانتها الطبيعية كأحد أهم المزارات السياحية فى العالم، فضلا عن كونها رسالة سلام يتم إيصالها للعالم من أحد أقدم المدن التراثية فيه.

وأشار عضو غرفة الفنادق إلى أن السائح الذى يأتى من بلده لمشاهدة أوبرا عايدة يعتبر من ذوى الإنفاق المرتفع، وهو ما يتوافق مع توجهات القطاع السياحى مؤخرا، باستهداف الكيف على حساب الكم بالنسبة للحركة السياحية الوافدة.



وتوقع ألبرت جبران أن يشهد حضور الحفلين ما يقرب من 3 آلاف سائح أغلبهم من دول اليابان وكوريا وبعض الدول الأوروبية كفرنسا وإسبانيا.



وقال محمد عثمان، نائب رئيس غرفة شركات السياحة بالصعيد إن القطاع يسعى لتثبيت موعد عرض أوبرا عايدة بالأقصر فى ذات الموعد من كل عام، ليخدم الأجندة السياحية التى تسعى المحافظة لتدشينها طوال أشهر الشتاء، مشيرا إلى أن الحركة السياحية الوافدة للأقصر تتراجع خلال فصل الصيف، نظرا لارتفاع درجات الحرارة بالصعيد.