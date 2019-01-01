يقترب عدد سكان مصر من 99 مليون نسمة داخل جميع أنحاء الجمهورية، خلافًا لمن هم خارج مصر، ومن المنتظر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال مؤتمر صحفي عند وصول العدد لـ99 مليونًا بالتحديد، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان للرقم المتوقع بحلول يوم الاثنين 22 يوليو 2019.

وقال محمد عبد الجليل، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للسكان، إن هناك جهات معنية بالإحصاء وحصر عدد السكان في مصر وهم ثلاثة "الجهاز المركزي، وزارة الصحة، وزارة التخطيط"، مشيرًا إلى التنسيق بينهم لتحديد عدد السكان.

وعن كيفية حساب عدد المواليد وتسجيلهم أكد عبد الجليل لـ«الشروق»، أن عدد مكاتب الصحة في مصر تصل لـ5000 مكتب يتم فيها تسجيل بيانات المواليد والوفيات، وتدور تلك المعلومات والبيانات في دورة إلكترونية حتى تصل للجهاز وتسجيلها ثم تظهر على الشاشة أمام مقر الجهاز.

وأضاف أن مكاتب الصحة مقسمة إلى أكثر من جزء، منها القرية أو المشيخة ثم المركز ثم مديرية الصحة التابعة للمحافظة، التي تقوم بدورها بإرسالها لوزارة الصحة التي تقوم بإرسال البيانات للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مشيرًا إلى أن كل خمسة قرى يكون لها مدير يتم إرسال بيانات الوفيات أو المواليد إليه ليقوم بدوره بإرسال المعلومات لتأخذ دورتها الطبيعية.

وأِشار عبد الجليل، إلى أن الرقم الظاهر أمام الجهاز ويتم الإعلان عنه هو بخلاف أعداد المصريين في الخارج الذي وصل عددهم إلى 8 ملايين مواطن حسب آخر إحصاء، وأن كل مولود جديد يتم تسجيله في القنصلية المصرية في كل دولة ثم يتم إرسال بياناته إلى مصلحة الجوازات ووزارة الداخلية والتواصل مع وزارة الهجرة التي تقوم بدورها وتسجيلها لدى جهاز التعبئة والإحصاء.

واختتم أن التعداد الحالي هو 98,998 مليون نسمة، وسيتم الإعلان خلال مؤتمر صحفي عن عدد السكان عند وصوله لعدد صفري بدون أي كسور عشرية.