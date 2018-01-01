سوريا تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

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أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 540 في البلاد.

وأشارت «الصحة السورية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الثلاثاء، إلى تسجيل وفاتين جديدتين بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 31.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل ست حالات تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد–19» إلى 160.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 610 آلاف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 14 مليون إصابة.