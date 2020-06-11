بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة

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صعدت بورصة وول ستريت يوم الاثنين وقادت مكاسب قوية لأسهم التكنولوجيا المؤشر ناسداك ليغلق عند مستوى قياسي جديد بينما ساعدت نتائج تجريبية واعدة للقاحات محتملة لكوفيد-19 المستثمرين على التطلع إلى ما وراء زيادات حادة في حالات الاصابة بالمرض.

وقدمت أسهم أمازون دوت كوم ومايكروسوفت كورب أكبر دفعة للمؤشرين ناسداك وستاندرد اند بورز500، في حين كبح تراجع الأسهم الصناعية مكاسب المؤشر داو جونز الصناعي.

وأنهى داو جونز جلسة التداول مرتفعا 8.92 نقطة، أو 0.03 بالمئة، إلى 26680.87 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 27.11 نقطة،أو 0.84 بالمئة، ليغلق عند 3251.84 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 263.90 نقطة، أو 2.51 بالمئة، إلى 10767.09 نقطة.