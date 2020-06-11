الأردن: قد ننظر بـ«إيجابية» لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني

صرح رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده يمكن أن تنظر "بشكل إيجابي" إلى "حل ديمقراطي لدولة واحدة" لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني إذا ما كانت ستتساوى فيها الحقوق الفلسطينية والإسرائيلية.

وقال الرزاز، في تصريحات لصحيفة "الجارديان" البريطانية، إن خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية يمكن أن تطلق موجة جديدة من التطرف في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن سياسة الضم التي يتبناها نتنياهو "ستطلق دولة فصل عنصري جديدة" يمكن أن تصبح قوة راديكالية وأن تزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وقال الرزاز، في مقابلة أجرتها معه الصحيفة في العاصمة الأردنية عمان: "وفقا لما نراه، فإن أي حل غير حل الدولتين القابل للتطبيق، سيدفع، ليس فقط الأردن أو فلسطين أو إسرائيل، وإنما المنطقة والعالم إلى حالة من الفوضى".

ولكن في ظل تعثر صيغة حل الدولتين منذ عقود، قال الرزاز إن الأردن يمكن أن ينظر بشكل إيجابي إلى إقامة دولة واحدة فلسطينية إسرائيلية، شريطة أن تمنح حقوقا متساوية لكلا الشعبين.

وأضاف رئيس الوزراء الأردني: "لقد أغلقتم باب حل الدولتين، ويمكنني أن اتعاطى بإيجابية مع هذا إذا ما كنا سنفتح الباب بوضوح لحل ديمقراطي لدولة واحدة".

وتابع: "ولكن، لا يتحدث أحد في إسرائيل عن ذلك، وبالتالي لا يمكننا فقط أن نجمل ما يفعلونه. من يتحدث عن حل الدولة الواحدة في إسرائيل؟ إنهم يتحدثون عن الفصل العنصري بكل ما تحمل الكلمة من معنى".

واعتبرت الصحيفة البريطانية تصريحات الرزاز مؤشرا على انفتاح أكبر على حل الدولة الواحدة، عما عبرت عنه القيادة الأردنية في السابق.

وأكد رئيس الوزراء الأردني أن بلاده لن تستوعب الفلسطينيين وتصبح دولة فلسطينية، كما تقول مصادر يمينية متطرفة في إسرائيل

وقال الرزاز: "لن نسمح بنقل الفلسطينيين إلى أراضينا ولن نصبح فلسطين.. ولن نتخلى عن مسؤولية الأردن عن الأماكن المقدسة في القدس. هذه الأشياء الثلاثة واضحة لنا".