إسرائيل تبحث اتخاذ خطوات عقابية ضد السلطة الفلسطينية بينها الاستيطان

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بحث المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشئون الأمنية والسياسية (الكابينت)، مساء الأحد، اتخاذ خطوات عقابية ضد السلطة الفلسطينية، بينها تعزيز الاستيطان.

وتتألف الحكومة الإسرائيلية الحالية من ثلاث جهات لاتخاذ القرارات هي: "الكابينت"، ومجلس الحرب، والحكومة الموسعة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان: "بحث الكابينت خطوات لتعزيز الاستيطان في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية المحتلة)"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وادعى مكتب نتنياهو أن الإجراءات المقترحة "تأتي ردا على اعتراف بعض الدول بدولة فلسطينية بشكل أحادي الجانب بعد 7 أكتوبر".

وفي مايو الماضي، اعترفت سلوفينيا وإسبانيا والنرويج وأيرلندا بدولة فلسطين، ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة عضو بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف مكتب نتنياهو أنه "جرى أيضا بحث سلسلة خطوات ستُتخذ ضد السلطة الفلسطينية جراء أنشتطها ضد إسرائيل في المحافل الدولية".

وتحّمل إسرائيل السلطة الفلسطينية المسئولية عن طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت؛ لمسئوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" بغزة.

وأضاف مكتب نتنياهو: "لكن وزير الدفاع (جالانت) والمستشارة القانونية للحكومة (جالي ميارا) طلبا مهلة زمنية لتقديم ملاحظاتهما على بعض الخطوات المقترحة".

وتابع البيان: "أوعز رئيس الوزراء بطرح جميع المقترحات للتصويت أثناء جلسة الكابينت القادمة" دون تحديد موعد له.