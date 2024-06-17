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يلتقي فريق الزمالك في السابعة مساء اليوم الإثنين، مع نظيره فريق المصري البورسعيدي، على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ 26 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الفريقان هذه المباراة وهدفهما الفوز واقتناص الثلاث نقاط، كما يتطلع الزمالك لمواصلة انتصاراته المتتالية بينما يتحفز أبناء بورسعيد لاستعادة ذاكرة الفوز الغائبة عن الفريق في آخر 4 مباريات.

وحقق فريق الزمالك انتصارا في أخر مواجهتين أمام الاتحاد وسيراميكا كليوباترا مما رفع رصيده إلى 31 نقطة احتل بها المركز الـ11 ويتبقى له 5 مباريات مؤجلة ليتساوى مع بيراميدز المتصدر في عدد المباريات.

ويعاني الزمالك من غياب عدد كبير من لاعبيه، مثل خماسي الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا"، مهاب ياسر، مصطفى الزناري، أحمد عاطف وأحمد فتوح الذين يخضعون لفحوصات طبية للوقوف على مدى استجاباتهم للعلاج وتحديد موقفهم من مباراة الأهلي.

كما يغيب عمر جابر عن مواجهة اليوم بسبب الإيقاف الذي تعرض له في المباراة الماضية، واستقر البرتغالي جوزيه جوميز، على الدفع بالسنغالي إبراهيما نداي بديلا لعمر جابر أمام المصري.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من

محمد صبحي في حراسة المرمى.

في الدفاع: حمزة المثلوثي، محمد شحاتة، حسام عبد المجيد، إبراهيما نداي.

في الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر.

في الهجوم: مصطفى شلبي، ناصر منسي، أحمد سيد زيزو.

في المقابل، يدخل المصري هذه المباراة سعيًا لاستعادة الانتصارات الغائبة عن الفريق في آخر 4 مباريات حيث خسر أمام بيراميدز والبنك الأهلي وتعادل مع إنبي وفيوتشر.

ويحتل المصري المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 39 نقطة.