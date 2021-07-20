ازدحام كبير على شباك التذاكر فى أول أيام عيد الأضحى

مديرو قاعات العرض: جمهور الشباب يُقبل على أفلام الأكشن.. والعائلات تفضل الأفلام الكوميدية

إقبال ملحوظ على فيلم «ماما حامل» و«أحمد نوتردام»



يشهد موسم عيد الأضحى السينمائى، انتعاشة كبيرة ومنافسة ساخنة بدأت مبكرا قبل إجازة العيد بـ 3 أسابيع تقريبا، بعدما أصيب الموسم بشلل تام فى العام الماضى، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد؛ حيث عادت دور العرض للعمل بنسبة حضور 70% منذ أسبوعين، عقب انحسار الموجة الثالثة من فيروس «كوفيد 19».

ورصدت «الشروق» أثناء جولتها بين دور العرض فى عدة مناطق، أول أيام العيد، منافسة حامية بين الأفلام القليلة التى قرر صناعها خوض سباق شباك التذاكر فى إجازة العيد، بدأت قبل حلول العيد بيوم واحد، إلى جانب وجود ​زحام شديد أمام شبابيك التذاكر، من مختلف فئات الجمهور، وشهدت منطقة وسط البلد فى اليوم الأول لعيد الأضحى، تواجدا كبيرا للشباب بين سن الـ 12 والـ 25، ونسبة قليلة من العائلات، خاصة بالحفلات الأولى من اليوم، بينما كان هناك إقبال كبير من جمهور «العائلات» فى مناطق 6 أكتوبر والتجمع ومدينة نصر.

​وقال مدير إحدى دور السينما بمنطقة وسط البلد: إن دور العرض شهدت مفاجأة وهى رفع لافتة «كامل العدد» لأول مرة منذ وقت طويل، بيوم الوقفة.

وأضاف: الإقبال كان منخفضا فى حفلات الصباح فى أول أيام عيد الأضحى حيث وصلت النسبة نحو 50%، وهذا طبيعى ومتوقع، يرجع لانشغال الكثير بذبح الأضاحى فى الصباح، ثم عاودت الارتفاع لتصبح القاعات «كاملة العدد» بداية من حفلة السادسة مساء.

وقال مدير آخر بإحدى دور العرض السينمائى، أن الحضور فى حفلات صباح أول أيام العيد يكون ضعيفا، ولكن تمتلئ القاعات بالكامل بداية من الرابعة عصرا.

وأشار إلى أن 80% من الحضور تتراوح أعمارهم بين 12 و20 عاما، وأن فيلم «العارف: عودة يونس» بطولة الفنان أحمد عز، أكثر الأفلام التى تحظى على إقبال جماهيرى خاصة أنه يتميز بمشاهد الأكشن والإثارة والتشويق، والذى طرح قبل العيد بأسبوع على عكس الأفلام الأخرى، ليتصدر شباك التذاكر، يليه فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» للفنان كريم عبدالعزيز، وفى المرتبة الثالثة جاء فيلم «مش أنا» بطولة الفنان تامر حسنى، كما أن هناك إقبالا ملحوظا على أفلام «أحمد نوتردام» للفنان رامز جلال، و«ماما حامل» بطولة ليلى علوى وحمدى الميرغنى وبيومى فؤاد، التى طرحها الموزعون منذ موسم عيد الفطر.

وقال مدير دار عرض أخرى بأحد المولات بمنطقة السادس من أكتوبر: إن العائلات تنجذب للأفلام الكوميدية والاجتماعية، ويأتى فى مقدمة هذه الأفلام «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، ثم «مش أنا»، وإقبال طفيف على «أحمد نوتردام» و«ماما حامل»، أما الشباب فيفضلون حضور فيلم «العارف: عودة يونس».

وهو ما أكده مدير إحدى دور العرض السينمائية بأحد المولات بمنطقة التجمع الخامس، وقال إن هناك إقبالا كبيرا ملحوظا من قبل الجمهور على دور العرض، وشهدت بعض حفلات اليوم الأول ازدحاما هائلا، وتم رفع لافتة «كامل العدد» خاصة على أفلام «العارف: عودة يونس» و«البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، ثم «مش أنا».