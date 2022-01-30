 البنك المركزي الأوكراني يخفض قيمة العملة لوقف نزيف الاحتياطيات - بوابة الشروق
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البنك المركزي الأوكراني يخفض قيمة العملة لوقف نزيف الاحتياطيات

كييف - د ب أ
نشر في: الخميس 21 يوليه 2022 - 12:42 م | آخر تحديث: الخميس 21 يوليه 2022 - 12:42 م

خفض البنك المركزي الأوكراني سعر الصرف الرسمي لعملة الهريفنيا، وذلك لحماية احتياطياته من العملات الأجنبية في ظل التداعيات القاسية للغزو الروسي على اقتصاد البلاد.

وأعلن البنك الوطني الأوكراني اليوم الخميس خفض سعر الهريفنيا إلى 36.5686 لكل دولار، مقابل مستوى 29.5 الذي تم الإبقاء عليه لخمسة أشهر.

وكانت السلطات قد علقت تداول الهريفنيا وشددت الضوابط على رأس المال بعد انطلاق الغزو الروسي في فبراير، وذلك لمساعدة الحكومة على استيراد السلع الحيوية ووقف التضخم المتصاعد.

وذكر البنك أن الهريفنيا ستبقى ثابتة عند المستوى الجديد، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقد كان للتدخل للحفاظ على مستوى صرف الهريفنيا تداعياته على الاحتياطيات الدولية لأوكرانيا، في وقت تسببت فيه الحرب بالفعل في تراجع الدخل الأجنبي للبلاد.


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