إعلام أمريكي: بايدن طلب من نتنياهو فتح معبر كرم أبو سالم أمام دخول المساعدات فورا

قال مسئولون أمريكيون وإسرائيليون، إن الرئيس جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدثا هاتفيا لمدة 30 دقيقة، اليوم الاثنين، وناقشا المفاوضات حول صفقة الرهائن، واستعدادات إسرائيل لغزو بري في مدينة رفح الفلسطينية.

ونقل موقع «أكسيوس» عن مسئول أمريكي، قوله إن بايدن طلب من نتنياهو إعادة فتح معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وغزة أمام دخول المساعدات على الفور.

وأُغلق معبر كرم أبو سالم، أمس الأحد، بعد هجوم شنته حركة حماس على موقع استيطاني قريب من المعبر، أسفر عن مقتل 4 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويسعى بايدن إلى إنقاذ صفقة الرهائن المتوقفة منذ فترة طويلة بين إسرائيل وحماس، وتجنب عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في رفح الفلسطينية؛ حيث يحتمي أكثر من مليون فلسطيني.

وتسود مخاوف كبيرة من حدوث مجازر في مدينة رفح، في أعقاب مطالبة إسرائيل من قرابة 100 ألف فلسطيني بإخلاء المناطق الشرقية من المدينة والتوجه إلى منطقة المواصي جنوب غربي قطاع غزة.

جاء ذلك تمهيدًا لشن اجتياح بري لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في تحدٍ من قبل إسرائيل لدعوات المجتمع الدولي بعدم تنفيذ العملية نظرا لاكتظاظ المدينة بالنازحين الذين يصل عددهم لنحو 1.5 مليون شخص، يقيمون في منطقة صغيرة كانت تَسع قبل الحرب نحو 300 ألف نسمة فقط.

وقال جيش الاحتلال، في بيان له: «بناء على موافقة المستوى السياسي، يدعو الجيش الإسرائيلي السكان المدنيين إلى الإجلاء المؤقت من الأحياء الشرقية لمنطقة رفح إلى منطقة المواصي».

وأضاف: «هذه العملية ستمضي قدما بشكل تدريجي بناء على تقييم الوضع المتواصل الذي سيجري طيلة الوقت».

من جانبها، حذرت مصر من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة بمنطقة رفح الفلسطينية.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية، إن مصر تحذر من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة بمنطقة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، لما ينطوي عليه هذا العمل التصعيدي من مخاطر إنسانية بالغة تهدد أكثر من مليون فلسطيني يتواجدون في تلك المنطقة.

وطالبت مصر، إسرائيل بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب المزيد من التصعيد في هذا التوقيت بالغ الحساسية في مسار مفاوضات وقف إطلاق النار، وحقنا لدماء المدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لكارثة إنسانية غير مسبوقة منذ بدء الحرب على قطاع غزة.