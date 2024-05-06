الاتحاد الأوروبي: أمر الإخلاء الإسرائيلي لسكان رفح ينذر بمزيد من الحرب والمجاعة

أكد الاتحاد الأوروبي اليوم، رفضه للهجوم الإسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة، وذلك في ضوء مطالبة الاحتلال السكان بإخلاء المناطق الشرقية للمدينة تمهيدا لاجتياحها وسط استمرار عدوانه على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على منصة /إكس/، إن أمر الإخلاء "ينذر بالأسوأ، أي مزيد من الحرب والمجاعة، وهذا غير مقبول"، وأضاف:" على إسرائيل أن تتخلى عن الهجوم البري" في رفح.

واعتبر بوريل أن "الاتحاد الأوروبي يستطيع بالتعاون مع المجتمع الدولي التحرك من أجل منع هذا السيناريو، وعليه أن يفعل ذلك".

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أنذر سكان مناطق في شرق رفح بأقصى جنوب قطاع غزة بـ"الإخلاء الفوري" والتوجه نحو وسط القطاع، وذلك في ظل التلويح بشن هجوم بري على المدينة المكتظة بالسكان.

وأثارت تهديدات حكومة الاحتلال بشن هجوم على رفح قلقا دوليا واسعا، في ظل اكتظاظ المدينة بنحو 1.2 مليون شخص، غالبيتهم نزحوا من مناطق أخرى في القطاع، بحسب الأمم المتحدة، وذلك جراء العدوان الهمجي الواسع على القطاع منذ السابع من أكتوبر والذي خلف حتى اليوم 34735 شهيدا و78108 جرحى.