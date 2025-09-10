تحذيرات في الأهلي بشأن عاشور

حذّر أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي نظيره الفني بقيادة عماد النحاس، بشأن مشاركة إمام عاشور، لاعب الفريق الأول، في المباراة القادمة أمام إنبي، بشكل أساسي.

وأكد أحمد جاب الله في جلسة مع عماد النحاس أنه على الرغم من مشاركة إمام عاشور في المباراة الودية أمام فريق الشباب قبل يومين، إلا أنه يُفضل الدفع بشكل تدريجي للاعب في المباريات الرسمية، اعتبارًا من مواجهة إنبي القادمة.

ويدرس الجهاز الفني بالأهلي عدم التعجل في الدفع بإمام عاشور في المباريات، بعد تعافيه من الإصابة بكسر في عظمة الترقوة، خلال مشاركته في كأس العالم للأندية 2025، وهو ما يفضله اللاعب أيضًا، حيث من المُقرر أن يشارك على الأقل في الشوط الثاني من مباراة إنبي، في الدوري الممتاز.