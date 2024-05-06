شهدت مدينة تعز جنوب غربي اليمن، اليوم الاثنين، مظاهرة شارك فيها مئات من طلاب الجامعات والمدارس ، تضامنا مع قطاع غزة ومحتجي الجامعات العالمية.

ورفع المتظاهرون لافتات متضامنة مع غزة، وإشادات بالمظاهرات الطلابية العالمية.

وعلى هامش المظاهرة، قال الناشط محمد الأثوري لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ)"خرجنا اليوم طلاب جامعات ومدارس تعز مناصرة لإخواننا المظلومين في قطاع غزة المحاصرة، ودعما للحراك الطلابي العالمي الذي شهدته أمريكا والدول الأوروبية".

وأضاف "مظاهرتنا تعبير عن صوتنا الموحد وتضامننا القوي مع الحراك الطلابي العالمي، وأهل قطاع غزة الذين يتعرضون لهجمات وحشية وإبادة من قبل الاحتلال ".

وتابع" نثق بأن صوت الشباب والطلاب يمكن أن يحقق التغيير الإيجابي في الشعوب العربية والغربية".

وشدد الأثوري "على أهمية استمرارية الوقفات الاحتجاجية والمسيرات التضامنية مع القضية الفلسطينية، ودعم كل المبادرات التي تتخذ في مناصرة إخواننا الفلسطينيين".

بدوره، قال بيان صادر عن المظاهرة التي نظمها ناشطون "نحن طلاب جامعات ومدارس تعز، نعبر اليوم عن صوتنا الموحد وتضامننا القوي مع أهلنا في غزة الذين يتعرضون لهجمات وحشية وحرب إبادة من قبل الاحتلال الإسرائيلي".

وطالب البيان" المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف هذه الأعمال العدوانية وإنهاء الحصار المفروض على غزة، وضمان حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان".

وتابع البيان" نجتمع اليوم أيضا للتعبير عن تضامننا الكامل ودعمنا القوي لطلاب الجامعات الأمريكية والأوروبية الذين وقفوا بجانب غزة وأهلها خلال هذه الأوقات الصعبة".

وأردف "نحن نقف إلى جانبكم في رسالتكم المشرفة ونؤكد على أن العمل المشترك والتضامن العالمي يمكن أن يحقق الفرق الإيجابي. دعونا نستمر في العمل معًا من أجل عالم يسوده السلام والعدالة".

وخلال الأيام الماضية، سبق أن شهدت عدة جامعات يمنية مظاهرات طالبت بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وتأييد استمرار الاحتجاجات الطلابية العالمية.