الكرملين يعلق على أنباء اعتزام الكونجرس الأمريكي تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن موسكو تعتبر التصريحات الأمريكية بشأن إمكانية تصنيف روسيا «كدولة راعية للإرهاب» بسبب الأحداث في أوكرانيا، أمرا سلبيا للغاية.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس، أضاف بيسكوف: «نقيم نتائج مثل هذه الخطوة بشكل سلبي للغاية، رغم أنه من ناحية أخرى نجد من الصعب للغاية القيام بشيء قد يؤدي إلى مزيد من الإضرار بالعلاقات بين روسيا وأمريكا. إنها بالفعل في وضع لا تحسد عليه».

وذكرت صحيفة بوليتيكو أمس الأربعاء، نقلا عن مصادر، أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أبلغت وزير خارجية بلادها أنتوني بلينكين، خلال محادثة هاتفية، بأنه إذا لم تعترف وزارة الخارجية بروسيا كدولة راعية للإرهاب بسبب الأحداث في أوكرانيا، فإن الكونجرس الأمريكي سيفعل ذلك.

يذكر أن الكونجرس منح وزير الخارجية الحق في إدراج دول معينة في قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، كما يمكن للمشرعين اتخاذ مبادرة من شأنها أن تسمح لهم بالقيام بذلك، دون تدخل وزارة الخارجية.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد وصفت في وقت سابق المبادرة الأمريكية للاعتراف بروسيا كدولة راعية للإرهاب بأنها «إجراء ذو طبيعة حمقاء»، مؤكدة أنه لن يمر دون جواب.