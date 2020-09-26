لبنان: وقفات احتجاجية في بيروت والجنوب رفضا لتردي الأوضاع المعيشية

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نظم عدد من المواطنين عصر اليوم الخميس، وقفة احتجاجية في ساحة رياض الصلح في وسط العاصمة بيروت كما نفذ آخرون وقفة احتجاجية أمام سرايا مدينة النبطية جنوب لبنان، رفضاً لتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وتجمع المواطنون بدعوة من اللقاء التشاوري النقابي الشعبي، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، ورفضا للسياسات التي أوصلت البلاد إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وطالب المحتجون السلطة بالعمل على تعديل الأجور للعاملين في القطاع العام والقطاع الخاص، ودعم الصناديق الضامنة، وحل مسألة التضخم وارتفاع الأسعار والعجز في الخبز.

كما طالبوا باستعادة الأموال المنهوبة وإعادة الأموال للمودعين ورفض كل سياسات الخصخصة التي تعمل عليها السلطة، وطالبوا باسقاط الحكام الفاسدين.

وانضم إلى المتظاهرين عدد من نواب تيار التغيير.

وانتقلت مجموعة من الشبان المتظاهرين الغاضبين من ساحة رياض الصلح إلى محيط السرايا الحكومي وتصدت لهم القوى الأمنية.

وطالب المحتجون المواطنين بالنزول إلى الشارع وهتفوا "يلا ثوري يا بيروت" و"يلا انزل عالشارع" و"يلا ارحل يلا فل شبعنا جوع شبعنا ذلّ".