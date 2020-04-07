بلينكن: تعاوننا الوثيق مع بلجيكا للرد على التدخل الروسي أدى إلى تعميق العلاقات الثنائية

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صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن التعاون الوثيق والمستمر مع بلجيكا ردا على التدخل الروسي الشامل في أوكرانيا أدى إلى تعميق العلاقات الثنائية.

وقال بلينكن، في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس: "بصفتنا أعضاء مؤسسين لحلف الناتو، فقد أنشأنا حجر الزاوية للسلام والازدهار والاستقرار، وهو ما تمتع به المجتمع عبر الأطلسي لأكثر من 70 عامًا".

وأعرب عن تقديره للشراكة مع شعب بلجيكا لتعزيز القيم المشتركة، مثل حقوق الإنسان والمساواة والتنوع والبيئة.

ورحب وزير الخارجية الأمريكي بإعلان بلجيكا إنفاق 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2035.

وأعرب بلينكن، بحسب البيان، عن تطلعه لاستمرار تعاوننا لخلق مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا لمواطنينا.

وأشار إلى "استمرار علاقتنا التجارية والاستثمارية القوية في الازدهار على جانبي المحيط الأطلسي، بما في ذلك من خلال الشراكة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبعثة التجارية الأخيرة بقيادة الأميرة أستريد".

واستطرد بلينكن قائلا: "لقد عملنا معًا على مكافحة الوباء العالمي واستفادت ملايين المجتمعات حول العالم من ثمار تعاوننا العلمي".

واختتم بيانه قائلا: "أطيب التمنيات لشعب بلجيكا بمناسبة العيد الوطني، مضيفا: بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، أبعث بأحر تمنياتي لشعب مملكة بلجيكا بمناسبة عيدهم الوطني".