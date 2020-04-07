منظمة بريطانية خيرية: ثلث البريطانيين سيعانون من نقص في الوقود بحلول أكتوبر القادم

من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى معاناة واحدة من بين كل ثلاثة أفراد بريطانيين من نقص الوقود بحلول أكتوبر القادم، مما سوف يفاقم أزمة تكلفة المعيشة ويضع ضغطا أكبر على رئيس الوزراء المقبل للتحرك سريعا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن منظمة "ناشونال إنيرجي أكشن" القول إن عدد المنازل التي تنفق أكثر من 10% من إجمالي الدخل على الطاقة سوف يرتفع إلى 8.2 مليون في أكتوبر المقبل، عندما ترتفع الفواتير بنحو 60%.

ويأخذ هذا التوقع في الاعتبار خصم بقيمة 400 جنيه إسترليني (480 دولارا) على الفواتير لجميع المستهلكين، الذي أقرته الحكومة في مايو الماضي.

ويشار إلى أن معدل التضخم في بريطانيا وصل لأعلى مستوى منذ 40 عاما في يونيو الماضي، ومن المتوقع أن يتجاوز 11% في أكتوبر المقبل، عندما ترتفع أسعار الطاقة.