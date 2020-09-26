تونس تشكر دعم ليبيا والجزائر لها في جهود إطفاء حرائق جبل بوقرنين

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وجهت تونس شكرا رسميا إلى كل من ليبيا والجزائر لدعمها في جهود إطفاء الحرائق التي اندلعت أول أمس الثلاثاء في جبل بوقرنين بالضاحية الجنوبية للعاصمة وهددت ألسنتها المناطق السكنية القريبة.

ونجحت فرق الإطفاء مدعومة من الجيش ومروحيات عسكرية في السيطرة بشكل كامل على الحريق اليوم الخميس بعد عمليات تدخل استمرت ليومين.

وأرسلت ليبيا 20 شاحنة إطفاء و175 متخصصا فيما وجهت الجزائر 26 شاحنة إطفاء وطائرتين عموديتين و71 رجل إطفاء.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية التونسية إن "البادرة الليبية كان لها الصدى الإيجابي الكبير لدى جميع التونسيين وتركت عميق الأثر في نفوسهم".

كما أعلنت الخارجية "عن امتنان تونس للجزائر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا لاستجابتها السريعة لمعاضدة المجهود الوطني الكبير الذي بذلته الحماية المدنية والجيش الوطني لمجابهة الحرائق".

واندلعت النيران في مساحات واسعة من الجبل القريب من منطقة برج السدرية وحمام الأنف وحمام الشط وباقي المناطق المجاورة في الضاحية الجنوبية للعاصمة.

وغطت ألسنة اللهب وسحب ضخمة من الدخان منذ مساء الثلاثاء مساحات من الجبل، وأمكن ملاحظتها على مسافة كيلومترات. ودفعت الحرائق حيوانات مثل الخنازير البرية إلى الفرار من الغابات.