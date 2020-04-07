إنجلترا تقلب الطاولة على إسبانيا وتصعد لقبل نهائي يورو السيدات

قلب منتخب إنجلترا الطاولة على نظيره الإسباني، وواصل مسيرته في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم للسيدات (يورو 2022)، بعدما تغلب على منافسه 2 / 1 بعد التمديد، مساء أمس الأربعاء، في دور الثمانية للبطولة القارية المقامة في بريطانيا.

وعجز المنتخبان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف، بعدما تسابقت لاعبات الفريقين في إضاعة الفرص لهز الشباك طوال الـ45 دقيقة.

وفي الشوط الثاني، بادر منتخب إسبانيا بالتسجيل عن طريق إستير جونزاليس في الدقيقة 54، غير أن المنتخب الإنجليزي أدرك التعادل في الدقيقة 84 عبر لاعبته إيلا تون في الدقيقة 84، ليلجأ المنتخبان لخوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، لتحديد المنتخب المتأهل منهما.

وفي الوقت الإضافي، حسم منتخب إنجلترا الأمور لمصلحته، بعدما أضاف الهدف الثاني من خلال جورجيا ستانواي في الدقيقة 96، فيما فشل منتخب إسبانيا في تسجيل هدف التعادل والدفع بالمباراة إلى ركلات الترجيح، خلال الوقت المتبقي من اللقاء، ليودع المسابقة.