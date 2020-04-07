جازبروم تتعهد بزيادة تدفقات الغاز الروسي إلى إيطاليا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وعدت شركة الغاز الروسية المملوكة للدولة "جازبروم" بزيادة إمدادات الغاز اليومية لإيطاليا، في تهدئة للمخاوف إزاء أزمة طاقة تلوح في الأفق حتى وسط سعي روما للحصول على الغاز من مصادر أخرى.

وقالت شركة إيني الإيطالية للطاقة المملوكة جزئيا للدولة إن مجموعة الطاقة الروسية تعتزم تسليم نحو 36 مليون متر مكعب من الغاز اليوم الخميس.

وفي الأيام الماضية، سلمت جازبروم نحو 21 مليون متر مكعب من الغاز لإيطاليا، وفقا لشركة إيني التي تتخذ من ميلانو مقرا لها.

وقالت إيني إنها سوف تقدم المزيد من المعلومات في حالة وجود "تغييرات جوهرية".

كانت إيطاليا تعتمد بشكل كبير على إمدادات الغاز من موسكو قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا في أواخر فبراير. وكانت تحصل على ما يقرب من 40% من وارداتها من روسيا.

وبسبب الحرب، قررت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي السعي للاستغناء عن الغاز الروسي، ووقعت عقود توريد جديدة مع دول أخرى.

وفي الآونة الأخيرة، وافقت الجزائر على توريد المزيد من الغاز. وتقول الحكومة الإيطالية إن هذا سوف يجعل الدولة الواقعة في شمال أفريقيا الشريك الأكثر أهمية لإيطاليا فيما يتعلق بالغاز.