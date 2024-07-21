جالانت: سنستهدف الحوثيين في كل مكان إذا كان ذلك مطلوبا

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أمس، إن الضربة الجوية التي شنتها إسرائيل على الحديدة في اليمن أشعلت حريقا يمكن رؤيته في أنحاء الشرق الأوسط.

وحسب موقع "اي 24" الإسرائيلي، أضاف جالانت، أن الجيش الإسرائيلي "سيستهدف الحوثيين في كل مكان إذا كان ذلك مطلوبا".

ولفت إلى أن "طائرات سلاح الجو الإسرائيلي شنت هجوما على ميناء الحديدة، على بعد 2000 كيلومتر من إسرائيل".

وتابع: "دماء الإسرائيليين لها ثمن، وهذا الأمر تم إثباته بوضوح في لبنان وغزة واليمن وأماكن أخرى وإذا تجرأوا على مهاجمتنا فالنتيجة ستكون هي نفسها"، بحسب تعبيره.

وأضاف: "الحريق الذي اندلع في الحديدة يمكن رؤيته في جميع أنحاء الشرق الأوسط"، مشيرًا إلى أن هذا الأمر له آثار واضحة.

وشنت مقاتلات إسرائيلية، أمس السبت، سلسلة غارات جوية على صهاريج لتخزين الوقود في ميناء الحديدة، وخزانات للمازوت في محطة توليد الكهرباء في منطقة الكثيب في مدينة الحديدة غربي اليمن.

وتوعدت جماعة الحوثي بالرد على الغارات الإسرائيلية، بقصف أهداف حيوية في إسرائيل، معلنةً تل أبيب منطقة غير آمنة، مؤكدةً إعداد العدة لحرب طويلة مع إسرائيل حتى وقف عملياتها العسكرية وحصارها عن الشعب الفلسطيني.