بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الاثنين، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" مايكل كوريلا الأوضاع في سوريا، فضلا عن تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق الأمني.

جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة بغداد وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، التي لم تحدد تفاصيل زيارة المسؤول الأمريكي.

وقالت الوكالة، إن الجانبين بحثا "علاقات التعاون بين العراق والتحالف الدولي (لمكافحة داعش) ومراحل تطوره وتهيئة الانتقال إلى العلاقات الأمنية الثنائية مع دول التحالف، فضلا عن التعاون والتنسيق الأمني".

كما تناولا "التطورات في سوريا وتداعياتها على الأمن الإقليمي".

ونقل البيان عن السوداني تأكيده على "أهمية فرض الاستقرار والابتعاد عن مسببات توسع الصراعات، واحترام سيادة الدول، بناء على مواثيق الأمم المتحدة والقرارات الدولية والحوارات والتفاهمات".

وفي 13 يوليو الجاري، اندلعت اشتباكات مسلحة بين عشائر بدوية ومجموعات درزية بالسويداء، ثم تحركت قوات حكومية نحو المنطقة لفرض الأمن، لكنها تعرضت لهجمات من مجموعات درزية "خارجة عن القانون"، ما أسفر عن مقتل عشرات الجنود.

وضمن مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء، أحدثها السبت.

ولم تصمد الاتفاقات الثلاثة السابقة طويلا، إذ تجددت الاشتباكات، إثر قيام مجموعة تابعة لحكمت الهجري، أحد زعماء الدروز، بتهجير عدد من أبناء عشائر البدو من السنة وارتكاب انتهاكات بحقهم.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر 2024 بنظام الرئيس بشار الأسد بعد 24 عاما في الحكم.