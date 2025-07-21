شهيدان ومصابون جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات جنوب مدينة غزة

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استشهد، اليوم الاثنين، فلسطينيان وأصيب آخرون، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، منتظري المساعدات جنوب مدينة غزة.

وقال مراسل وكالة «وفا» إن قوات الاحتلال استهدفت مجموعة من منتظري المساعدات جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد اثنين منهم، وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة.

وبحسب مصادر طبية في قطاع غزة، استشهد أمس الأحد، 94 مواطنا من منتظري المساعدات الإنسانية، ما رفع عدد ضحايا «مصائد الموت» منذ 27 مايو 2025 إلى 995 شهيدًا و6011 إصابة، إلى جانب 45 مفقودًا.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل وكالة «صفا» باستشهاد مواطن في قصف إسرائيلي على منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

وذكر أن مواطنين اثنين استشهدا وأُصيب آخرون، في قصف من مسيرة إسرائيلية على دوار النزلة في جباليا شمال القطاع.

وقال إن خمسة مواطنين استشهدوا وأصيب آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في شارع الأسطبل بمنطقة المواصي غرب خان يونس جنوب القطاع، وهم: أيمن صالح الرقب وزوجته إسراء يوسف أبو عليان، واثنين من أبنائه عبد الله ونور، ومحمود حماد الرقب.

بدوره، أفاد مستشفى العودة بوصول المشفى صباح اليوم شهيدة، جراء إطلاق طائرات الاحتلال المُسيّرة النار تجاه منزلها في منطقة مخيم البريج وسط القطاع.

وأشار إلى وصول جثمان شهيد فُقدت آثاره قبل أيام، جراء استهداف الاحتلال المواطنين قرب نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع.

وفي السياق، انتشلت طواقم الإسعاف جثمان الشهيد يحيى زكريا عيد من منطقة الزهراء وسط القطاع.

واستشهد مواطنان وأصيب آخرون، في استهداف الاحتلال جنوب دير البلح وسط القطاع.

وفجر اليوم، شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت المناطق الجنوبية الشرقية لدير البلح.