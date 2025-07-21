 باكستان.. القبض على 11 مشتبها بهم في جريمة قتل بدافع الشرف - بوابة الشروق
الإثنين 21 يوليه 2025 3:15 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمصير وسام أبو علي في المرحلة المقبلة؟


النتـائـج تصويت

باكستان.. القبض على 11 مشتبها بهم في جريمة قتل بدافع الشرف

د ب أ
نشر في: الإثنين 21 يوليه 2025 - 2:25 م | آخر تحديث: الإثنين 21 يوليه 2025 - 2:25 م

ألقت الشرطة في جنوب غرب باكستان، القبض على 11 مشتبها بهم، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر مقتل زوجين شابين بسبب زواجهما بدون موافقة عائلتيهما، بحسب ما ذكرته السلطات اليوم الاثنين.

وتسبب مقطع الفيديو "المزعج" في إثارة ضجة في البلاد، كما طالب ناشطون بإجراء تحقيق سريع ووقف ما يسمى بجرائم الشرف، حيث يستهدف أفراد الأسرة النساء الللاتي لا يتبعن التقاليد والثقافة المحلية، أو يقررن الزواج من شخص من اختيارهن.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي انتشر في مطلع الأسبوع على وسائل التواصل الاجتماعي وشاهدته وكالة "أسوشيتد برس"، رجلا يقوم بإعدام زوجين شابين من مسافة قريبة في وضح النهار، بينما يقف آخرون.

ومن جانبها، أكدت الشرطة صحة المقطع، حيث أوضحت أن عملية القتل وقعت في منطقة ديجاري بإقليم بلوشستان، بحسب ما قاله رئيس وزراء الإقليم، سرفراز بوجتي.

 

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك