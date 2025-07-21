ألقت الشرطة في جنوب غرب باكستان، القبض على 11 مشتبها بهم، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر مقتل زوجين شابين بسبب زواجهما بدون موافقة عائلتيهما، بحسب ما ذكرته السلطات اليوم الاثنين.

وتسبب مقطع الفيديو "المزعج" في إثارة ضجة في البلاد، كما طالب ناشطون بإجراء تحقيق سريع ووقف ما يسمى بجرائم الشرف، حيث يستهدف أفراد الأسرة النساء الللاتي لا يتبعن التقاليد والثقافة المحلية، أو يقررن الزواج من شخص من اختيارهن.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي انتشر في مطلع الأسبوع على وسائل التواصل الاجتماعي وشاهدته وكالة "أسوشيتد برس"، رجلا يقوم بإعدام زوجين شابين من مسافة قريبة في وضح النهار، بينما يقف آخرون.

ومن جانبها، أكدت الشرطة صحة المقطع، حيث أوضحت أن عملية القتل وقعت في منطقة ديجاري بإقليم بلوشستان، بحسب ما قاله رئيس وزراء الإقليم، سرفراز بوجتي.